Les relations entre le Parlement azerbaïdjanais et le Congrès américain se développent

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Mercredi 17 juin, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec Abraham Hamadeh, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Au cours de la rencontres, les parties ont échangé sur les relations entre l’Azerbaïdjan et les Etats-Unis.

Mme Gafarova a évoqué le rôle des États-Unis et du président Donald Trump dans le soutien à la paix et à la stabilité dans la région, mettant en avant le succès du sommet de Washington.

Elle a souligné l'importance historique des récentes visites du président Ilham Aliyev à Washington et ses rencontres avec le président Donald Trump en termes de développement des relations bilatérales.

Pour sa part, Abraham Hamadeh a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux.

Au cours de la conversation, Abraham Hamadeh a mis en valeur l'importance des relations américano-azerbaïdjanaises et a évoqué le développement de ces liens dans divers domaines. Il a affirmé que l'Azerbaïdjan revêtait une importance particulière pour sa situation géographique et son rôle dans la coopération internationale.

Mme Gafarova a également abordé l’agenda de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Elle a informé Abraham Hamadeh de l'histoire du développement démocratique de son pays, du climat multiculturel et des traditions de tolérance qui existent en Azerbaïdjan, ainsi que des activités du Milli Medjlis, de la coopération avec les parlements des pays étrangers et les organisations parlementaires internationales.

Le développement des relations entre le Parlement azerbaïdjanais et le Congrès américain a également été abordé lors de la rencontre.