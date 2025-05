Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Festival international du tapis

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et dirigeante de l’Association IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont visité dimanche le Festival international du tapis, organisé sur la place Gocha Gala à Itchericheher.

Elles ont parcouru les pavillons du festival présentant des échantillons de tapis, des objets artisanaux traditionnels et des exemples d’arts décoratifs appliqués provenant de différents pays.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont également observé le processus de tissage de tapis, qui comprend le tri et le nettoyage de la laine, la teinture avec des colorants naturels, la préparation des fils, la conception des motifs et le tissage.

Elles ont ensuite échangé de manière conviviale avec des invités locaux et internationaux participant au festival et posé avec eux pour des photos souvenirs.