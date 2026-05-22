Matthew Sykes : Il est temps de concrétiser les résultats obtenus

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Il est temps de concrétiser les résultats déjà obtenus et de nouer de nouveaux partenariats. Car lorsque nous abordons les problèmes existants, nous connaissons souvent les enjeux et les solutions, mais ce sont les relations que nous avons tissées qui nous animent et nous unissent », a indiqué à l’AZERTAC Matthew Sykes, cofondateur et directeur du programme « Swimmable Cities », lors de sa participation à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies.

Selon lui, cette unité et cette sincérité en Azerbaïdjan constituent un exemple éloquent pour faire progresser les relations humaines dans ce nouveau chapitre de l’agenda du développement urbain.