Paris : L’Azerbaïdjan participe à une session de l’UNESCO

Bakou, 18 juin, AZERTAC

La onzième session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris.

L’Azerbaïdjan a été représenté à cette session par une délégation dirigée par le ministre de la Culture, Adil Karimli.

Dans son discours, le ministre a évoqué les mesures prises par l'Azerbaïdjan pour protéger et promouvoir le patrimoine culturel immatériel, la représentation d'exemples du patrimoine national sur les listes de l'UNESCO et l'importance de la coopération internationale dans ce domaine.

Les questions relatives à la mise en œuvre de la convention, à l'amélioration des mécanismes de protection du patrimoine et au développement de la coopération internationale ont fait l’objet de discussions.