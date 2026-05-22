Plus de 57 000 personnes ont participé au WUF13 à ce jour

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« À ce jour, plus de 53 000 personnes ont participé à la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) qui s'est tenue à Bakou, y compris en ligne », a déclaré Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.

Anar Gouliyev a souligné que le WUF13 avait introduit un certain nombre d'innovations importantes qui façonneront l'avenir du forum et de la coopération mondiale.