Premières consultations consulaires tenues entre l’Azerbaïdjan et la Thaïlande

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Les premières consultations consulaires entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande se sont tenues à Bakou jeudi 11 juin.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par Emil Seferov, chef du département consulaire, et la délégation thaïlandaise par Mungkorn Pratoomkaew, directeur général du département des affaires consulaires.

Ces consultations ont permis d'examiner l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération consulaire entre l'Azerbaïdjan et la Thaïlande. Les discussions ont porté sur l'élargissement du cadre contractuel et juridique bilatéral, la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération et le renforcement des fondements institutionnels de l'interaction dans les domaines concernés.

Les parties ont évoqué l'expérience acquise et les mécanismes performants en matière d'évacuation des citoyens en situation de crise et d'assistance consulaire opérationnelle.

Les discussions ont également porté sur les dernières innovations mises en œuvre dans le domaine consulaire, notamment sur l'expérience et les mécanismes appliqués par les deux pays en matière de numérisation des services consulaires.