Présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC à Aghdam

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Un événement consacré à la présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC s’est tenu à l’école secondaire n°1 de la ville d’Aghdam, récemment libérée.

La cérémonie a débuté par le retenrissement de l’hymne national de la République d’Azerbaïdjan, suivi d’une minute de silence en hommage aux martyrs ayant sacrifié leur vie pour l’intégrité territoriale du pays.

Les intervenants ont souligné l’importance d’un accès fiable à l’information pour le développement intellectuel des enfants, mettant en avant le rôle éducatif du portail lancé par l’AZERTAC en 2013, qui propose des contenus pédagogiques, ludiques et sécurisés.

Le portail offre des dessins animés, contes, énigmes, contenus encyclopédiques ainsi que des sections dédiées à la créativité des enfants et aux informations sur les symboles nationaux et la culture de l’Azerbaïdjan. Il est disponible en azerbaïdjanais et en russe, ainsi que sur les réseaux sociaux.

L’événement s’est poursuivi avec une présentation vidéo, des échanges avec les élèves et des performances musicales. Les élèves ont qualifié la plateforme de ressource éducative utile et attrayante.

La cérémonie s’est achevée par la remise de souvenirs de l’AZERTAC à l’équipe pédagogique et aux élèves.

L’école secondaire n°1 d’Aghdam, dont la construction avait été lancée par le président Ilham Aliyev en 2021, avait été inaugurée l’année dernière dans le cadre du programme de retour sur les territoires libérés.