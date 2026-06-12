Présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC à Khankendi

Khankendi, 12 juin, AZERTAC

Un événement consacré à la présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC s’est tenu à l’école secondaire n°4 de la ville de Khankendi.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l’hymne national de la République d’Azerbaïdjan, suivi d’une minute de silence en hommage aux martyrs ayant sacrifié leur vie pour l’intégrité territoriale du pays.

Iradé Issayeva, responsable du Portail de connaissances pour enfants de l'AZERTAC, a souligné l’importance d’un accès fiable à l’information pour le développement intellectuel des enfants, mettant en avant le rôle éducatif du portail lancé par l’AZERTAC en 2013, qui propose des contenus pédagogiques, ludiques et sécurisés.

Le portail offre des dessins animés, contes, énigmes, contenus encyclopédiques ainsi que des sections dédiées à la créativité des enfants et aux informations sur les symboles nationaux et la culture de l’Azerbaïdjan. Il est disponible en azerbaïdjanais et en russe, ainsi que sur les réseaux sociaux.

La cérémonie s’est poursuivie avec une présentation vidéo, des échanges avec les élèves et des performances musicales.

La cérémonie s’est achevée par la remise de souvenirs de l’AZERTAC à l’équipe pédagogique et aux élèves.

L’école secondaire n°4 de Khankendi a été inaugurée le 19 septembre 2024 après sa rénovation complète dans le cadre du programme de retour dans les territoires libérés de l’occupation.