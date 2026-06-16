RDC/Ebola : le bilan monte à 808 cas confirmés, dont 192 décès

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est monté à 808, dont 192 décès, a annoncé lundi le ministère congolais de la Santé.

Vingt-six nouveaux cas confirmés et onze décès ont été rapportés dimanche, portant le taux de létalité à 23,8%. Au total, 363 patients étaient en isolement dimanche, tandis que 48 personnes sont guéries depuis le début de l'épidémie, selon le ministère.

La riposte se poursuit dans les trois provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

L'épidémie, causée par le virus Ebola Bundibugyo, a été officiellement déclarée le 15 mai. (Agence Xinhua)