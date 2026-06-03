Réunion azerbaïdjano-kirghize sur les questions de sécurité militaire

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Conformément au plan de coopération bilatérale pour 2026 signé entre les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et du Kirghizistan, une délégation militaire kirghize a effectué une visite en Azerbaïdjan.

Dans le cadre de cette visite, le chef de la Direction générale de la sécurité intérieure et des enquêtes du ministère de la Défense, le major-général Azer Ibrahimov, a rencontré les membres de la délégation kirghize, selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense.

Les visiteurs ont été informés de manière détaillée des domaines d’activité de la direction générale et un briefing consacré à la sécurité intérieure a été présenté lors de la rencontre.

Les parties ont examiné en détail l’état actuel de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité militaire ainsi que les perspectives de son développement, soulignant l’importance de l’échange réciproque d’expériences.

Par ailleurs, plusieurs questions d’actualité relatives à ce domaine ont été abordées au cours de la réunion, et les questions soulevées par les membres de la délégation ont trouvé des réponses détaillées.

À l’issue de la rencontre, les participants ont procédé à un échange de cadeaux et ont posé pour une photo souvenir.