Sahibé Gafarova rencontre le nouvel ambassadeur d’Iindonésie à Bakou

Bakou, 10 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Indonésie en Azerbaïdjan, Berlian Helmy.

Les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations entre les deux pays, soulignant l’existence des opportunités pour renforcer davantage la coopération dans la politique, l’économie, les investissements et d’autres domaines.

Au cours de la conversation, l'existence d'une coopération positive et d'un soutien mutuel entre les deux pays au sein des organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Organisation de la coopération islamique et le Mouvement des non-alignés a été mise en valeur. Mme Gafarova a dit que l'Indonésie participait activement aux travaux du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le développement des relations entre les deux parlements a fait l’objet d’un échange de vue. À cet égard, il a été souligné que les activités des groupes d'amitié parlementaires, ainsi que les visites réciproques et les contacts étroits entre les députés, contribuaient à renforcer les liens.

L’ambassadeur Berlian Helmy a également souligné le rôle des parlements dans le développement des relations entre les deux pays. Le diplomate a fait savoir qu’il s’efforcerait de contribuer au développement de la coopération entre les organes législatifs durant son mandat.