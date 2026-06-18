Treize judokas azerbaïdjanais disputeront la Coupe européenne juniors d’Allemagne 2026
Bakou, 18 juin, AZERTAC
La Coupe européenne juniors se tiendra les 20 et 21 juin en Allemagne.
Treize judokas azerbaïdjanais disputeront le tournoi qui rassemblera 485 athlètes provenant de 38 pays.
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