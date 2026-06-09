Un autre chargement expédié vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Une nouvelle expédition des marchandises a été effectuée de la Russie vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais.

12 wagons d'engrais (828 tonnes), 6 wagons d’anthracite (un type de charbon) ont été expédiés de la station de Biledjeri à destination de Böyuk Kessik.

À ce jour, plus de 29 000 tonnes de blé, plus de 6 000 tonnes d'engrais, 133 tonnes d'aluminium et 68 tonnes de sarrasin ont été expédiées de la Russie vers l'Arménie via l’Azerbaïdjan.

Par ailleurs, des produits pétroliers sont exportés d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. À ce jour, plus de 12 000 tonnes de diesel, 979 tonnes d'essence AI-92 et 2 955 tonnes d'essence AI-95 ont été exportées d'Azerbaïdjan vers l'Arménie.