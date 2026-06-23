Un autre chargement expédié vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Une nouvelle expédition des marchandises a été effectuée de la Russie vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais.

6 wagons d'engrais (408 tonnes) ont été expédiés de la station de Biledjeri à destination de Böyuk Kessik.

À ce jour, plus de 33 000 tonnes de blé, plus de 7 000 tonnes d'engrais, 133 tonnes d'aluminium et 68 tonnes de sarrasin et 414 tonnes d’anthracite ont été expédiées de la Russie vers l'Arménie via l’Azerbaïdjan.

Par ailleurs, des produits pétroliers sont exportés d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. À ce jour, plus de 14 000 tonnes de diesel, plus de 4 000 tonnes d'essence AI-92 et AI-95 ont été exportées d'Azerbaïdjan vers l'Arménie.