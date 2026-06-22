Un autre convoi d’anciens déplacés internes retourne dans le village de Chukurbeyli

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev, le processus du Grand retour dans les territoires libérés de l’occupation se poursuit conformément au calendrier prévu.

Lundi 22 juin, un autre groupe d’anciens déplacés internes est parti pour le village de Chukurbeyli du district de Djabraïl.

Dans cette phase, il est prévu de reloger 20 familles, soit 89 personnes dans le village de Chukurbeyli.