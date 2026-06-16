Un concert consacré au Jour du Salut national à Bakou

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Un programme de concert a été organisé le 15 juin par la Fondation Heydar Aliyev, le ministre azerbaïdjanais de la Culture et l’Autorité exécutive de Bakou à l’occasion du Jour du Salut national.

Le concert a eu lieu devant la Tour de l'Horloge, située dans le Parc en bord de mer.

L'événement a débuté par l'hymne national de la République d'Azerbaïdjan.

Le concert a réuni des chanteurs et ensembles populaires.

Le concert s’est terminé par un feu d'artifice.