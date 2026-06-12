Un fort séisme survenu à Guébélé

Guébélé, 12 juin, AZERTAC

Un séisme de magnitude 6,0 est survenu vendredi 12 juin dans la région azerbaïdjanaise de Guébélé.

Le tremblement de terre a été enregistré dans la région de Guébélé, à 11 kilomètres au sud-ouest de la station de Guébélé.

Le séisme a été ressenti dans les régions environnantes avec une magnitude de 5 à 3.