Un fort séisme survenu à Guébélé
Guébélé, 12 juin, AZERTAC
Un séisme de magnitude 6,0 est survenu vendredi 12 juin dans la région azerbaïdjanaise de Guébélé.
Le tremblement de terre a été enregistré dans la région de Guébélé, à 11 kilomètres au sud-ouest de la station de Guébélé.
Le séisme a été ressenti dans les régions environnantes avec une magnitude de 5 à 3.
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