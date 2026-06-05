Un mémorandum d’entente signé entre les Banques centrales azerbaïdjanaise et hongroise

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Un mémorandum d'entente sur la coopération a été signé entre la Banque centrale azerbaïdjanaise et la Banque centrale hongroise dans le cadre de la deuxième réunion du Conseil des banques centrales des pays membres de l'Organisation des États turciques, tenue à Bakou.

Ce mémorandum servira à renforcer les fondements institutionnels et juridiques de la coopération entre les deux institutions, à étendre davantage les relations bilatérales et à promouvoir l'échange d’expérience dans le domaine bancaire.