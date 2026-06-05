Un million de manats alloués à la Fédération azerbaïdjanaise de mini-football
Bakou, 5 juin, AZERTAC
Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé une ordonnance relative à l’octroi d’un soutien financier à la Fédération azerbaïdjanaise de mini-football.
Conformément à l’ordonnance, un montant de 1 million de manats sera alloué à la fédération à partir du Fonds de réserve du président de la République d’Azerbaïdjan prévu dans le budget de l’État pour l’année 2026, à la suite de la victoire remportée par l’équipe d’Azerbaïdjan de mini-football, devenue championne d’Europe.
Le ministère des Finances est chargé d’assurer le financement du montant indiqué dans la première partie de l’ordonnance, tandis que le Cabinet des ministres doit régler les questions qui en découlent.
Il convient de noter que la sélection nationale de mini-football est devenue double championne d’Europe en battant l’équipe d’Ukraine sur le score de 2-0 en finale du tournoi organisé à Bratislava, capitale de la Slovaquie.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
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