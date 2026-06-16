Un séisme de magnitude 5,5 ressenti dans l'est du Japon

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Un séisme d'une magnitude préliminaire de 5,5 a été ressenti mardi dans la préfecture d'Ibaraki, dans l'est du Japon, a indiqué l'agence météorologique nationale, avec des secousses qui ont été ressenties jusque dans le centre de Tokyo.

Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), le séisme s'est produit à une profondeur de 50 km. Il a atteint un niveau de 5 sur 7 sur l'échelle sismique de Shindo dans certaines zones des préfectures voisines de Gunma et de Saitama.

L'épicentre du séisme a été localisé dans le sud de la préfecture d'Ibaraki, par une latitude de 36,1 degrés Nord et une longitude de 139,9 degrés Est.

Aucune alerte au tsunami n'a été émise. (Agence Xinhua)