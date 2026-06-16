Un séisme de magnitude 6,4 secoue la Chine
Pékin, 16 juin, AZERTAC
Un séisme de magnitude de 6,4 a frappé la préfecture de Haixi, dans la province chinoise du Qinghai, selon le Centre du réseau sismique de Chine (CRSC).
Aucun dégât ni victime n’a été signalé pour l’heure.
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