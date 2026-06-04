Bakou, 4 juin, AZERTAC

Jeudi 4 juin, un séisme est survenu en mer Caspienne, selon le Bureau d’études sismiques du Centre de service sismologique.

Enregistré à 06h30, heure locale, le séisme avait été d’une magnitude de 3,9.

Le tremblement de terre a eu lieu à 62 kilomètres de profondeur.