Bakou, 17 juin, AZERTAC

Mercredi 17 juin, un séisme est survenu en mer Caspienne, selon le Bureau d’études sismiques du Centre de service sismologique.

Enregistré à 11h53, heure locale, le séisme avait été d’une magnitude de 3,5.

Le tremblement de terre a eu lieu à 18 kilomètres de profondeur.