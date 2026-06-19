Un séisme survenu à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Un tremblement de terre s'est produit à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Selon le Bureau d’études sismiques du Centre de service sismologique, le séisme, enregistré à 19h17, heure locale, a été d’une magnitude de 3,5.

Le tremblement de terre a eu lieu à 6 kilomètres de profondeur.