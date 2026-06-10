Un séisme survenu en mer Caspienne

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Mercredi 10 juin, un séisme est survenu en mer Caspienne, selon le Bureau d’études sismiques du Centre de service sismologique.

Enregistré à 08h55, heure locale, le séisme avait été d’une magnitude de 3.

Le tremblement de terre a eu lieu à 48 kilomètres de profondeur.