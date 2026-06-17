Une délégation du Congrès américain visite l'Allée des Martyrs à Bakou

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Une délégation conduite par Abraham Hamadeh, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis, s'est rendue à l'Allée des Martyrs mercredi 17 juin.

Les membres de la délégation ont rendu hommage à la mémoire des fils héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Puis, ils ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés de l’histoire de l’Allée des Martyrs et des travaux d’amélioration et de construction en cours dans la capitale.