Visite des exploitations horticoles intensives à Khodjaly

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Les participants à la réunion de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation de la République d’Azerbaïdjan, organisée dans la ville d’Aghdéré, ont visité mercredi des exploitations horticoles intensives sur le territoire du district de Khodjaly.

Les visiteurs ont été informés des projets mis en œuvre par les SARL « Fruit Valley » et « Yard Agro ». Il a été précisé que les produits issus de ces exploitations sont destinés à être écoulés sur les marchés national et international.