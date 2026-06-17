Visite d’une exploitation d’élevage ovin dans le district de Khodjaly

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Les participants à la réunion de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation, organisée dans la ville d’Aghdéré sous la présidence de Samir Nouriyev, chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan et de ladite Cellule de coordination, ont visité le 17 juin une exploitation d’élevage ovin de la SARL « Qoç Et » dans le village de Khanabad du district de Khodjaly.

Les participants à la réunion ont été informés des conditions mises en place au sein du complexe et ont pris connaissance des produits finis.