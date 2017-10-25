Государственный таможенный комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября в Баку состоялся бизнес-форум Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики и Caspian European Club. Бизнес-форум прошел под руководством председателя Таможенного комитета Азербайджанской Республики, генерал-полковника Айдына Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на бизнес-форуме, Айдын Алиев сообщил о реализуемых в Азербайджане реформах в таможенной сфере. Глава ГТК отметил, что реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева в таможенной службе, носят продолжительный характер, как и в других сферах. Он напомнил, что главой государства был подписан ряд указов и распоряжений о повышении прозрачности в таможенной сфере и совершенствовании деятельности таможенных органов.

Айдын Алиев рассказал о дальнейшем совершенствовании принципа «единого окна», применении «зеленого коридора» и других систем классификации, также расширении использования электронных услуг, ведении документации полностью в электронной форме, составлении и реализации одного списка в процессе сертификации, об увеличении транзитного потенциала. Он подчеркнул, что целью этой работы является легкая и быстрая реализация торговли, поэтому прозрачный таможенный контроль в целом послужил толчком к развитию деловой среды и экономического развития.

«Особое значение ГТК придает сотрудничеству бизнес-таможня. Периодически проводятся встречи с представителями деловых кругов, которые вносят свой вклад в определение стоящих перед нами задач и в поиске путей их решения», - сказал он. Айдын Алиев подчеркнул, что таможенные органы постоянно будут в контакте с предпринимателями, и беспокоящие их проблемы и далее будут находить свое решение в оперативном и объективном порядке.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил Государственный таможенный комитет во главе с Айдыном Алиевым за конструктивный диалог, а также за оперативную реакцию и активное участие в решении проблем бизнесменов и компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Caspian European Club принимает активное участие в проводимых в Азербайджане экономических реформах, в привлечении иностранных инвестиций и в развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того клуб играет важную роль в налаживании международных экономических связей между странами Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов», - сказал Тельман Алиев.

Также он добавил, что до конца года Caspian European Club проведет ряд аналогичных мероприятий и в других секторах экономики.

Тельман Алиев отметил, что компания Caspian Energy Georgia с сентября представляет интересы Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group на территории Грузии. Он напомнил, что второй CEO Lunch Tbilisi состоится 27 октября, на котором примут участие первый вице-премьер Грузии, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов. Спонсором CEO Lunch Tbilisi является PASHA Bank Georgia.

«Также в рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia, в марте 2018 года при поддержке правительства Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club состоится V Международный «Caspian Energy Forum», на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический и энергетический блок», - заключил Тельман Алиев.

Далее ответственные лица таможенного комитета выступили с презентациями о проводимых работах в области проверок товаров и транспортных средств в рамках совершенствования принципа «единого окна», применения «зеленого коридора» и других систем классификации, упрощения импортно-экспортных операций и таможенных платежей, управления рисками в таможенной системе, борьбы с таможенными правонарушениями, внедрения документов в полной электронной форме, ведения таможенного дела по всем направлениям в соответствии с международными стандартами, создания нормативно-правовой базы, а также применения информационно-коммуникационных технологий и инновационных методов управления

В ходе бизнес-форума Айдыну Алиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club и Caspian American Club.

Также были даны ответы на интересующие представителей бизнеса вопросы, выслушаны проблемы и предложения по их решению. Также во время состоявшегося конструктивного диалога бизнеса с руководством ГТК Азербайджана был создан совместный рабочий комитет, который оперативно будет реагировать на просьбы и предложения компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club.

В данном бизнес-форуме приняло участие более 150 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.