وزارة الاقتصاد تعلن قبول طلبات منتجين بالمجالات المحددة للمشاركة في بعثة تصديرية إلى السعودية

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن بدء قبول مراجعات منتجين للمشاركة في بعثة تصديرية ستنظم بمدينتي الرياض العاصمة وجدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة ما بين 6-8 ديسمبر كانون الأول.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان صندوق تسجيع التصدير والاستثمار الأذربيجاني أذبرومو أن البعثة التصديرية تضم مجالات الفواكه والخضروات والشاي وعصائر الفواكه والفواكه المجففة والمربيات والمشروبات المعدنية الطبيعية والحليب ومنتجات الألبان واللحوم ومنتجات اللحوم والعسل.

وأضاف أن منتجين سيتم اختيارهم بالمسابقة التي ستنظم من جانب وزارة الاقتصاد وأذبرومو في 20 نوفمبر لدى الصندوق على أساس قواعد تنظيم مسابقات البعثات التصديرية في الخارج.

وأشار إلى أن معايير الاختيار منقسم على الفئات المقيمة كالآتي:

- إمكانية إنتاج المنتجين للمنتجات التي ستعرض – 10 نقاط

- إمكانية تصدير المنتجات التي ستعرض إلى البلد المستهدف – 10 نقاط

- ما اذا يملك المنتجون أو أصحاب المشاريع خبرة وتجربة التصدير فيما قبلُ بإبراز حجم المنتجات المصدرة من جانبه عام 2016م – 5 نقاط

- نقطة ادنى لتجاوز إجمالي المعايير – 20 نقطة.

ومن المطلوب للمشاركة في البعثة التصديرية تقديم الوثائق الآتية إلى أذبرومو حتى 9 نوفمبر:

- مراجعة

- وثائق ومعلومات موجزة حول إمكانية تصدير صاحب المشروع وتجاربه التصديرية السابقة.