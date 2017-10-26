تأسيس الرابطة الأذربيجانية لسيدات الأعمال

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

تأسست الرابطة الأذربيجانية لسيدات الأعمال بمبادة عن سيدات الأعمال الناشطات في البلد ودعم وزارة الاقتصاد واللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل والاتحاد الوطني لمنظمات رواد العمل / أصحاب الأعمال /.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن حفل تأسيس رابطة سيدات الأعمال جرى اليوم بمشاركة مسؤولين رسميين وسيدات الأعمال وخطب فيه نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف مؤكدا على ضرورة دور رائدات الأعمال في تنمية ريادة العمل في البلد مبلغا أن تطوير ريادة العمل في البلد من أولويات السياسة الاقتصادية المنتهجة في البلد.

وأضاف محمدوف أن الرابطة المؤسسة ضمن تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا مهما في تنمية ريادة العمل بين النساء وفي تنسيق الفعاليات وتوسيع التعاون مع تسريع تنمية القطاع غير النفطي وتنويع إمكانات التصدير للبلد مع زيادة الأنشطة في مجال ريادة العمل بين السيدات.

ثم ألقت نائبة رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل صداقت قهرمانوفا كلمة أشارت فيها إلى دور ريادة العمل في زيادة فرص العمل للمرأة وتحدثت عن أهمية توسيع نطاق ريادة العمل بين النساء.

وتناول رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات رواد العمل / أصحاب الأعمال / محمد موسايف في كلمة ألقاها في الحفل تحقيق مشاريع شتى وإجراءات واسعة النطاق وفقا للخبرات والتجارب الدولية الرائدة من اجل تنمية القطاع غير النفطي ولا سيما تنمية ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة في الأقاليم في السنوات الأخيرة مؤكدا أن الاتحاد الوطني سيتعاون عن كثب مع الرابطة المنشأة الجديدة.

ثم عرضت رئيسة شركة معمل باكو للغزل والنسيج سكينة بابايفا فعاليات تتخذ لتطوير ريادة العمل للسيدات وتقدمت باقتراحات ترمي إلى تنمية هذا المجال.

ثم عقدت جلسة تأسيسية بحثت نظام الرابطة ومسائل تنظيمية مع انتخاب رئيس لها وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتفتيش.

وانتخبت رئيسة معمل باكو للغزل والنسيج سكينة بابايفا رئيسا لمجلس إدارة الرابطة الأذربيجانية لسيدات الأعمال.