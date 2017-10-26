نائب الوزير: منح 5.4 ملايين مانات قرضا لـ 164 سيدة عمل منذ مطلع العام

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

قال صاحب محمدوف إن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهدت منح 5.4 ملايين مانات قرضا لـ 164 سيدة عمل.

ونقل مراسل أذرتاج عن محمدوف نائب وزير الاقتصاد قوله لصحفيين اليوم إن 4 آلاف سيدة عمل حصلن على 90.4 مليون مانات قرضا حتى الآن.

يذكر أن أذربيجان ينشط فيه 880 ألف صاحب عمل.