باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج). اندلع حريق في الطابق السادس في مركز "آفتين" التجاري في حي نريمانوف بباكو. جلبت مركبات الاطفاء الى مكان الحادث وتجري عملية تطويق الحريق واطفائه.

AZERTAG.AZ : اندلاع حريق في مركز تجاري في حي نريمانوف بباكو

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