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    اندلاع حريق في مركز تجاري في حي نريمانوف بباكو

    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٤٦]

    باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

    اندلع حريق في الطابق السادس في مركز "آفتين" التجاري في حي نريمانوف بباكو.

    جلبت مركبات الاطفاء الى مكان الحادث وتجري عملية تطويق الحريق واطفائه.

    AZERTAG.AZ :اندلاع حريق في مركز تجاري في حي نريمانوف بباكو
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