اندلاع حريق في مركز تجاري في حي نريمانوف بباكو
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٤٦]
باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).
اندلع حريق في الطابق السادس في مركز "آفتين" التجاري في حي نريمانوف بباكو.
جلبت مركبات الاطفاء الى مكان الحادث وتجري عملية تطويق الحريق واطفائه.
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