إطفاء حريق في مركز تجاري في حي نريمانوف بباكو

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

قد تم إطفاء حريق اندلع في ساعات الظهر في الطابق السادس في مركز "آفتين" التجاري في حي نريمانوف بباكو.

افادت أذرتاج ان الحريق شمل على مساحة تبلغ 300 متر مربع. جلبت مركبات الاطفاء الى مكان الحادث. وتم تطويق الحريق واطفاؤه خلال 50 دقيقة.

تم إخلاء جميع الاشخاص البالغ عددهم 40 عامل كانوا محصورين في الطابق السادس اثناء الحريق.