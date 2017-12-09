حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية 88 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 10 حوادث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 32 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وأحيلوا إلى جهات التحقيق المعنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثي مرور على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 4 حوادث متعلقة بالمخدرات وواقع خاص بحيازة غير مشروعة للأسلحة والعتاد العسكري.

وألقي القبض على 25 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.