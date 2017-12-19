بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات

لنكران، 19 ديسمبر، أذرتاج

بدأت فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بتنظيم إدارة السلطة التنفيذية للمحافظة لدى متنزه حيدر علييف بحضور وفود من مناطق المحافظة لعرض محاصيل المناطق الجنوبية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الجهات المشاركة في المهرجان تقدم وتعرض أنواع شتى من المنتجات المحلية خاصة عرض أساليب صحيحة لتحضير الشاي وطعم أكثر من 50 نوعا من طعام الأرز وعلى مقدمتها طعام «لافانكي» بالطيور والأسماك الخاص بالمنطقة.

ويضم برنامج المهرجان حفلات موسيقية مختلفة وفقرات فنية أخرى خلال المهرجان أيضا.