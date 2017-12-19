    • / أقاليم

    أقاليم


    بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات

    ١٩.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٣]

    لنكران، 19 ديسمبر، أذرتاج

    بدأت فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بتنظيم إدارة السلطة التنفيذية للمحافظة لدى متنزه حيدر علييف بحضور وفود من مناطق المحافظة لعرض محاصيل المناطق الجنوبية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الجهات المشاركة في المهرجان تقدم وتعرض أنواع شتى من المنتجات المحلية خاصة عرض أساليب صحيحة لتحضير الشاي وطعم أكثر من 50 نوعا من طعام الأرز وعلى مقدمتها طعام «لافانكي» بالطيور والأسماك الخاص بالمنطقة.

    ويضم برنامج المهرجان حفلات موسيقية مختلفة وفقرات فنية أخرى خلال المهرجان أيضا.

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠١٧ [١٦:٣٣]
    غرس شتلات الفواكه الشتى بحدائق طاووس الحديثة
    ١٨.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٢]
    مهرجان البندق الذهبي في زاقاطالا - صور
    ٠٤.١١.٢٠١٧ [١١:٢٨]
    لاجئو خوجاوند المقيمون في بيلقان يستكملون حملة الحصاد الأول في مزارع القطن الأولى
    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١١:٢٧]
    انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان كويتشاي للرمان
    بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات بدء فعاليات مهرجان لنكران الأول للشاي والأرز والحمضيات