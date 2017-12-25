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    إصابة 29 أذربيجانيا جراء تحطم حافلة ركاب في تركيا

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:١٧]

    إسطنبول، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أصاب 30 شخصا جراء تحطم حافلة ركاب على طريق إسطنبول – إغدير. 29 شخصا من المصابين مواطنون أذربيجانيون.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القنصل العام الأذربيجاني لدى قارس نورو قولويف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قارس وساريقاميش. وعاد موظفو القنصلية العامة مواطنينا المصابين. وحالة الجرحى غير خطيرة. تم إنشاء "الخط الساخن" في القنصلية العامة على الحادث.

    وفقا للاحتمال الأولي، وقع الحادث بسبب انحراف الحافلة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 29 أذربيجانيا جراء تحطم حافلة ركاب في تركيا
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