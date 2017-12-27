طيران الطوارئ تباشر البحث عن 3 متسلقي الجبال باتجاه طوفان داغ

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت وزارة الطوارئ بيانا حيال عملية البحث عن 3 متسلقي الجبال الذين باشروا تجولا باتجاه طوفان داغ بمحافظة قوبا ولم يعودوا حتى الآن.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الطوارئ أن بلاغا وصل إلى مركز إدارة الحالات المتأزمة مساء 26 ديسمبر أفاد أن 3 أعضاء من نادي «كيلاوار» للرياضة الجوية والخطرة خرجوا للتجول باتجاه جبل طوفان داغ من قرية خيناليق اعلى نقطة أذربيجان في محافظة قوبا في 23 ديسمبر الحالي ولم يرجعوا وانقطع اتصال بهم.

وباشرت اليوم فريق طيران الطوارئ للبحث عنهم.