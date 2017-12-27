    • / مجتمع

    مجتمع


    طيران الطوارئ تباشر البحث عن 3 متسلقي الجبال باتجاه طوفان داغ

    ٢٧.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٨]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    أصدرت وزارة الطوارئ بيانا حيال عملية البحث عن 3 متسلقي الجبال الذين باشروا تجولا باتجاه طوفان داغ بمحافظة قوبا ولم يعودوا حتى الآن.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الطوارئ أن بلاغا وصل إلى مركز إدارة الحالات المتأزمة مساء 26 ديسمبر أفاد أن 3 أعضاء من نادي «كيلاوار» للرياضة الجوية والخطرة خرجوا للتجول باتجاه جبل طوفان داغ من قرية خيناليق اعلى نقطة أذربيجان في محافظة قوبا في 23 ديسمبر الحالي ولم يرجعوا وانقطع اتصال بهم.

    وباشرت اليوم فريق طيران الطوارئ للبحث عنهم.

    AZERTAG.AZ :طيران الطوارئ تباشر البحث عن 3 متسلقي الجبال باتجاه طوفان داغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:١٧]
    إصابة 29 أذربيجانيا جراء تحطم حافلة ركاب في تركيا
    ١٢.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٦]
    مقتل عامل سوكار في نفط طاشلاري طعنا بالسكين إثر نزاع شخصي مع زميله
    ٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٩]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
    ٢٧.١١.٢٠١٧ [١٤:٤٥‎]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
    طيران الطوارئ تباشر البحث عن 3 متسلقي الجبال باتجاه طوفان داغ