الجمارك تكشف عن مجوهرات أخفيت عن الرقابة

خاتشماز، 27 ديسمبر، أذرتاج

كشفت أجهزة جمركية عن منتجات حلى أخفيت عن الرقابة الجمركية لدى أحد منافذ حدودية شمال البلاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك أن عناصر الجمارك فتشوا تفتيشا جمركيا سيارة من نوع فورد ترانزيت حاملة لوحة 99 جت 210 لسائقه من مواطني أذربيجان الذي كان يتجه إلى الاتحاد الروسي لدى منفذ حدودي «خانوبا» التابع لإدارة جمارك خاتشماز.

وكشف التفتيش على السيارة عن حزمة غير معلن عنها للرقابة الجمركية كانت في جيب سترة معلقة على الجانب الخلفي من مقعد السائق بالسيارة وكانت عبارة عن المنتجات الذهبية من المجوهرات في 9 أزواج من الأقراط ومجموعة من الخواتم و6 خواتم و2 من زوجي القرطين.

ويجري التحقيق مع الحادث.