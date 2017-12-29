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    وزارة الطوارئ: تستمر عمليات البحث والتحري عن المتسلقين المفقودين

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [١٣:٤٩]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تستمر عمليات البحث والتحري عن المتسلقين فريدة ذبيح الله جبرائيلزاده وبابور واقف حسينوف ونامين نظامي بنيادزاده أعضاء نادي الرياضات الجوية والخطرة "كلاوار" الذين أصبحوا في عداد المفقودين في اتجاه جبل طوفان داغ من قرية خيناليق بمحافظة قوبا (اعلى نقطة أذربيجان) في 23 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطوارئ أن فرق البحث والتحري أعادت إطلاق العملية الشاملة منذ فجر 28 ديسمبر بدعم مروحية "مي-17" لطاقم الطوارئ الجوي ومجموعة البحث والتحري التابعة للمركز الشمالي الإقليمي ومجموعة البحث والتحري والإنقاذ بالأحوال الخطرة والخاصة التابعة لوزارة الطوارئ ومتسلقي جبال آخرين.

    وتدار العملية عن مقر مؤسس لدى المركز الشمالي الإقليمي للطوارئ.

    ستقدم معلومات إضافية حول عمليات البحث والتحري.

    AZERTAG.AZ : وزارة الطوارئ: تستمر عمليات البحث والتحري عن المتسلقين المفقودين
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    وزارة الطوارئ: تستمر عمليات البحث والتحري عن المتسلقين المفقودين وزارة الطوارئ: تستمر عمليات البحث والتحري عن المتسلقين المفقودين