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    المقر: عملية البحث والتحري عن متسلقين مفقودين تستمر غدا

    ٢٩.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    تستمر عمليات البحث والتحري عن متسلقي الجبال الثلاثة السيدة فريدة ذبيح الله جبرائيلزاده وبابور واقف حسينوف ونامين نظامي بنيادزاده أعضاء نادي الرياضات الجوية والخطرة «كلاوار» الذين أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن خرجوا للتجول من قرية خيناليق اعلى نقطة أذربيجان بمحافظة قوبا شمال العاصمة باكو باتجاه جبل طوفان داغ في 23 ديسمبر الحالي.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان المقر المشترك أن فرق البحث والتحري أعادت إطلاق العملية الشاملة منذ فجر 28 ديسمبر بدعم مروحية مي17 لطاقم الطوارئ الجوي ومجموعة البحث والتحري التابعة للمركز الشمالي الإقليمي ومجموعة البحث والتحري والإنقاذ بالأحوال الخطرة والخاصة التابعة لوزارة الطوارئ ومتسلقي جبال آخرين.

    وتستمر العمليات غدا 30 ديسمبر أيضا.

    AZERTAG.AZ :المقر: عملية البحث والتحري عن متسلقين مفقودين تستمر غدا
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