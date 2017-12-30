حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية 117 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 20 حوادث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وأحيلوا إلى جهات التحقيق المعنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 حوادث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.