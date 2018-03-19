جمرك أذربيجان يحبط تهريب 52 كغ من الهيروين من إيران إلى هولندا

باكو، 19 مارس، أذرتاج

أحبط جمرك أذربيجان محاولة تهريب كمية هائلة من المخدرات الهيروين إلى أوروبا من خلال أراضي أذربيجان.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك أن مواطن إيران المدعو ارجومان زاده غلام رضا محمد آلي أوقف عندما كان يعبر حدود أذربيجان عبورا قصد مملكة هولندا ناقلا «محولات كهربائية صغيرة» على متن شاحنة «رينو» لوحة 37ب527/8-10 وذلك لدى منفذ جمركي استارا جنوب البلاد.

وأثناء المحادثة الشفوية مع السائق المذكور وجهت إليه أسئلة ما إذا كانت توجد في المركبة النقلية التي يقودها هو أية مادة محظورة أو مخفاة مما محظور نقله وحوزته قانونا بما فيه المخدرات والمواد المؤثرة على العقل أو مشتقاتها وأجاب أنها خالية عن أية مادة محظورة نقلها.

بعد ذلك نظم تفتيش عام على الشاحنة باستخدام خدمة كلاب الكشف عن المخدرات واذا رد الكلب على عجلات مقطورة الشاحنة الخلفية ما أثار شبهات تبعتها عملية إعادة تفتيش المكان المشبوه بمشاركة شهود عيان وذلك بنزعها عن المقطورة مما كشف عن وجود 3 حزم أنبوبية الشكل مغلفة مخفية من المراقبة الجمركية باستخدام أساليب تعقد الكشف عنها واحتواء كل حزمة أنبوبية الشكل على 34 وحدة من الحزم الدائرية إجمالي 102 حزمة مغلفة بالأساليب الخاصة وبعد الاطلاع على محتويات الحزم تبين أن كل واحد منها يحوي المادة المخدرة بنية اللون الهيروين.

وبلغت زنة الحزم العامة 102 حزمة 52 كغ و390 جرام.

ويجري التحقيق مع الحادث.