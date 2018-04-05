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    جمارك أذربيجان تحبط إخراج مبلغ كبير من العملة الأجنبية دون الإفصاح عنها

    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    أحبطت جمارك أذربيجان في المراكب الجوية محاولة إخراج مبلغ كبير من النقد الأجنبي من البلد دون الإفصاح عنه لجمارك البلد.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك أن مواطنا يحمل جنسية سويسرا قصد مغادرة البلد بالرحلة الجوية على مسار باكو – إسطنبول رغم عبوره الرقابة الجمركية باستخدام "قناة خضراء" إلا أن الموظفين كشفوا عن وصف عناصر مشبوهة على الشاشة عند فحص حقيبته بجهاز الأشعة السينية ما أدى إلى توقيف المواطن السويسري لإعادة فحص على الحقيبة.

    واتضح انه يحمل 19 ألفا و900 يورو بالنقود الورقية كل واحد منها بقيمة 100 يورو وإجمالي 199 ورقة نقدية دون الإفصاح عنها لا إلكترونيا ولا شفويا ولا كتابيا وغير المعروض على الفحص الجمركي مسبقا وهي مستترة في جوربين اثنين كل واحد منهما في زوج واحد من الحذاء داخل الحقيبة.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :جمارك أذربيجان تحبط إخراج مبلغ كبير من العملة الأجنبية دون الإفصاح عنها
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