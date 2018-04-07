حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 101 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 21 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 أحداث متعلقة بالمخدرات وعن واقعين متعلقين بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

وألقي القبض على 32 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.