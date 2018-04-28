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    حريق في مبنى شاهق شهير في باكو

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٣٢]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    نشب حريق في مبنى شاهق شهير في باكو اليوم يقع على شارع يوسف سفروف بحي خطائي وسط العاصمة.

    أفاد مراسل أذرتاج فرق الإطفاء أحضرت مكان الحادث.

    يذكر ان المبنى الشاهق معروف عند الشعب باسم "ناطحة ترامب".

    AZERTAG.AZ :حريق في مبنى شاهق شهير في باكو
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