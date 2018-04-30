انعقاد مهرجان مكرس لمئوية جمهورية أذربيجان الشعبية في فرنسا

باكو، 30 أبريل (أذرتاج).

سينعقد في الفترة ما بين 14-17 مايو في فرنسا مهرجان عازفي البيانو الدولي الثاني عشر الحامل اسم عادله علييفا.

أفادت أذرتاج ان المهرجان كرس لمئوية انشاء جمهورية أذربيجان الشعبية. إن تنظيم مهرجان عازفي البيانو باسم عادله علييفا عازفة البيانو الأذربيجانية الأصل والفرنسية الجنسية أصبح تقليديا ويثير اعجاب الموسيقاريين بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية. تلقى الفائزون بهذه المسابقة دعوات من دويتشي غرامافون وسوني وراديو فرنسا واوركسترا فلهارمونيا نيويورك، كارنيغي هول وغيرها من الأماكن المشهورة وانجلترا وألمانيا وأستراليا، وحصلوا منحة مجانة للدراسة في باريس.

يذكر ان المسابقة الدولية الحادية عشرة لعازفي البيانو نظمت في مدينة جنيف في شهر مايو العام الماضي. السيدة عادله علييفا الفنانة الأذربيجانية الجديرة هي رئيسة أكاديمية الموسيقى الدولية العالية في فرنسا. ولدت الفنانة في مدينة باكو وتعيش حاليا في فرنسا. تخرجت في معهد الموسيقى الحامل اسم تشايكوفسكي في موسكو. وعزفت حتى الآن في قاعات موسيقى لاكثر من 50 بلدا. وأصدرت اكثر من 30 قرص سي دي.