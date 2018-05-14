حفل الذكرى المئوية لجمهورية أذربيجان الشعبية في دبي

دبي، 14 مايو، أذرتاج

أقامت القنصلية العامة الأذربيجانية بمدينة دبي حفل استقبال رسمي تكريسا للذكرى السنوية الـ 100 لجمهورية أذربيجان الشعبية.

أفاد مراسل أذرتاج ان الاستقبال الرسمي حضره مسؤولون كبار بالإمارات ودبلوماسيون وأبناء الجلدة وضيوف آخرون.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين ألقى القنصل العام الأذربيجاني بإمارة دبي جاودان حسينوف كلمة تحدث فيها عن تاريخ جمهورية أذربيجان الشعبية وفعالياتها. وابلغ الدبلوماسي ان القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس إلهام علييف بشأن الاحتفال الحكومي الرسمي بمئوية الجمهورية الأذربيجانية يرمز الى دليل سافر على الاهتمام والدقة بتقاليد مقومات الدولة وتاريخ البلد والهوية الوطنية مفيدا ان فعاليات متسلسلة داخل البلد وخارجه تنظم تنفيذا لبنود القرار المذكور.

وذكر الدبلوماسي ان الذكرى السنوية المئوية لإعلان جمهورية أذربيجان الشعبية اول جمهورية برلمانية في الشرق الإسلامي في الثامن والعشرين من مايو الجاري وهذا كان يعني جمهورية مستقلة تعتمد في العالم الشرقي على القيم الحرة والديمقراطية والعلمانية. ومنحت جمهورية أذربيجان الشعبية منذ أول أيام وجودها لجميع مواطني البلد الحقوق المتساوية اعتمادا منها على مبادئ التساوي بين الناس.

وأضاف القنصل العام ان الشعب الأذربيجاني استطاع عام 1991م إعادة بناء الاستقلال للمرة الثانية. والسياسة التي حققها في الجمهورية الزعيم القومي العام حيدر علييف تحظى بمواصلة تنفيذها من جاب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. تم التأكيد على ان النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني السيدة مهربان علييفا هي الأخرى تشارك عن كثب في تنظيم الفعاليات الدولية المهيبة كافة في البلد تنظيما عاليا وفي تحقيق الإصلاحات الحراكية.

ولفت الدبلوماسي كذلك الى إعارة أذربيجان أهمية كبيرة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت في صفوف البلاد الأولى التي اعترفت باستقلال أذربيجان وبين البلدين علاقات الصداقة المخلصة وتحظى العلاقات الثنائية بالتزايد تطورا سنة لأخرى بفضل الإرادة السياسية لقيادتي كلا البلدين وعزمهما. وأضاف ان الارتفاع الملحوظ في عدد السائحين الزائرين من الإمارات الى أذربيجان ومن أذربيجان الى الإمارات في السنوات الأخيرة مؤشر الى تطور العلاقات الثقافية والاقتصادية بينهما.

وبعد الفصل الرسمي أقيمت مأدبة للضيوف والمشاركين بإكرامهم من أطماع المطبخ الأذربيجاني الغني.

واختتم الاستقبال الرسمي بحفل موسيقي بأداء المطربين والمغنيين الوطنيين للأغنيات القومية.

كما عرضت في الاستقبال إمكانات أذربيجان الاقتصادية والسياحية.

ووزعت على الضيوف والحاضرين كتب وهدايا صغيرة عن عن تاريخ أذربيجان وقيمها الوطنية.