حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 86 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 22 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 20 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 32 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 3 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 أحداث متعلقة بالمخدرات وواقعا يخص بحيازة غير مشروعة للأسلحة والعتاد.

وألقي القبض على 42 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.