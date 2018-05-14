نخجوان تستعد للنسخة التالية لمهرجان "كويجة" الخوخ الأخضر الصغير
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٣٠]
نخجوان، 14 مايو، أذرتاج
تنظم النسخة التالية من مهرجان "كويجة" الخوخ الأخضر الصغير من جانب وزارات الاقتصاد والزراعة والثقافة النخجونية وادارات السلطة التنفيذية لمدن وقرى الجمهورية ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية لدى مجمع "نخجوان قلعة" التاريخي المعماري بمدينة نخجوان عاصمة الجمهورية الذاتية الحكم.
أفاد مراسل أذرتاج ان مهرجان "كويجة" ينطلق في التاسع عشر من مايو ويستغرق يومين.
وسيقام على هامش المهرجان معرض تسويقي لمختلف أنواع "كويجة" من الإنتاج المحلي من محافظات نخجوان وشارور وبابك واوردوباد وجولفا وكنكرلي.
كما تنظم مسابقة بين المزارعين.
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